Titelwedstrijd Wezel Sport – ASV Geel verhuist noodgedwongen naar Dessel: "Maar gaan spelen alsof we thuis zijn”

MolZondag 24 april strijden Wezel Sport en ASV Geel voor de kampioenstitel in eerste provinciale. De velden van thuisploeg Wezel waren al volledig in gereedheid gebracht, maar enkele dagen geleden kreeg de club plots te horen dat de infrastructuur niet veilig genoeg is om het grote aantal verwachtte supporters te ontvangen. De wedstrijd gaat daarom noodgedwongen door in het Armand Melis Stadion in Dessel. “Een enorme domper, maar we maken er het beste van”, zegt Gert Smeyers van KFC Wezel Sport.

Het wordt volgende zondag één van de belangrijkste wedstrijden ooit voor Wezel Sport. Als de club het haalt van ASV Geel, dan spelen de Wezelaars namelijk kampioen én promoveren ze naar de nationale voetbalreeksen in de derde amateurklasse. Er staat dus veel op het spel. “Het is de belangrijkste match van het seizoen en het leeft enorm bij de mensen hier. Omdat er op ons eigen veld gespeeld zou worden, werden er toch wel een tweeduizend à drieduizend supporters verwacht”, vertelt Gert Smeyers, sportief coördinator van KFC Wezel Sport. “De voorbije weken hebben we daarom hard gewerkt om twee aparte ingangen te bouwen voor de twee clubs en een gezellig voetbaldorp te maken. Vorige week vrijdag was dat allemaal goedgekeurd door de politie.”

Financiële catastrofe



Maar afgelopen woensdag kreeg de club helaas slecht nieuws te verwerken. “We kregen een telefoontje dat we moesten langskomen bij de gemeente. Toen wisten we eigenlijk al dat er iets niet klopte”, zegt hij. “En inderdaad, de goedkeuring die we eerder hadden gekregen, werd ingetrokken wegens veiligheidsredenen. De politie en de gemeente vreesden dat onze faciliteiten toch niet voldoende veiligheid zouden kunnen bieden voor zoveel supporters. Bovendien vindt er diezelfde dag ook vlakbij een Chirobijeenkomst met kinderen plaats. Dat heeft ons ook parten gespeeld”, legt Gert uit.

Voor de titelwedstrijd tegen ASV Geel had FC Wezel Sport twee aparte ingangen voorzien.

Er werd daarom beslist om uit te wijken naar het Armand Melis Stadion in Dessel, dat groter en veiliger is. De verhuizing naar buurgemeente Dessel is echter een gigantische streep door de rekening van Wezel Sport. “Het is een financiële catastrofe. We hadden er al zoveel tijd, geld en energie in gestoken om er een echt evenement van te maken met eetkraampjes, dranktogen en allerlei activiteiten. En nu moeten we dat allemaal annuleren”, zegt hij. “Zo lopen we als club helaas enorm veel inkomsten mis.”

Thuismatch

Toch laat de club de financiële aderlating niet te veel aan haar hart komen. “We willen ons nu vooral focussen op de wedstrijd zelf, want het is toch wel een groot nadeel dat we niet meer op eigen veld kunnen spelen zoals gepland was”, zegt hij. “We staan momenteel wel een punt voor op ASV Geel, maar worden nu bruusk uit ons element gerukt. Hier beschikken we over een gezellig stadion waar tijdens de wedstrijden altijd een toffe sfeer heerst. In Dessel, op vreemde grond, zal dat toch wel heel anders zijn.”

“Daarom doen we een warme oproep aan onze leden, eigen supporters en alle voetballiefhebbers om volgende zondag massaal aanwezig te zijn in het Desselse stadion om onze spelers aan te moedigen. We voorzien ook bussen om vanuit Wezel samen de verplaatsing te maken. De bedoeling is dat de spelers zich zo goed mogelijk voelen in dat vreemde stadion zodat ze kunnen spelen alsof het een thuismatch is”, zegt Gert. “Als we winnen, bouwen we na de match een stevig feestje in Dessel. ‘s Avonds zullen we onze spelers dan ook nog warm ontvangen in de eigen lokalen. Zo kunnen we de overwinning alsnog thuis vieren.”

Praktisch

Kaarten die in voorverkoop waren aangekocht voor een plekje aan het veld van Wezel Sport blijven geldig. Ook op de dag zelf kunnen aan de kassa’s van het Armand Melis Stadion nog tickets aangekocht worden. De wedstrijd start zondag 24 april om 15 uur.

Het A-veld van KFC Wezel Sport in Mol.