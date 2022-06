Tijdelijke verkeersmaatregelen voor uittocht bezoekers Legacy Festival

Mol/Antwerpen/Gent Personeel Albert Heijn Mol haalt na enkele uren staken al slag thuis, maar gaat nog niet meteen aan de slag: “Het probleem zit diep geworteld en we blijven argwanend”

Een spontane staking dinsdagmorgen van het personeel van supermarkt Albert Heijn in Mol had na enkele uren al meteen effect. De directie trok de beslissing om de openingsuren van de winkels in Mol, Antwerpen en Gent op zondag uit te breiden weer in. “Tijdens de coronacrisis waren ze essentiële werkers en nu zouden ze nog wat meer uitgeperst worden", reageert de vakbond fors. “We zijn blij dat het plan is ingetrokken, maar de argwaan blijft.”

13:32