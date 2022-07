Tijdelijke verkeersmaatregelen voor PK wielrennen

Door de wedstrijd gelden er op zondag van 9 tot 18 uur extra verkeersmaatregelen in de omgeving. Zo is er een stilstaan- en parkeerverbod van kracht in de Diepestraat, Hooibergen, Sluis en Boerestraat. Van 12.30 tot 19 uur mag je ook niet parkeren in Brandstraat, Aardbeemden, Fransveld, Dalstraat, Kapellestraat, Postelarenweg, Rollekens en Achterbos. Bovendien geldt er dan ook een doorgangsverbod in de Brandstraat, de Sint-Bernardusstraat, de Hooibergen en de Postelarenweg. Tot slot wordt er ook tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Kapellestraat (tussen de Brandstraat tot de Turnhoutsebaan) in de richting van de Turnhoutsebaan.