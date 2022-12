Tijdelijke verkeersmaatregelen voor Exact Zilvermeercross

Op vrijdag 23 december worden er tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd in de omgeving van het Zilvermeer opdat de Exact Zilvermeercross veilig kan verlopen. Zo geldt van 7 tot 22.30 uur een parkeerverbod in de Zilvermeerlaan. Op de Postelsesteenweg wordt over een lengte van 300 meter in beide richtingen een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur ingevoerd, vanaf ingang ecocentrum De Goren richting Kiezelweg.