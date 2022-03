Tijdelijk project psychologische hulp voor ouderen afgelopen

De eerstelijnspsychologe van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg had een wekelijkse zitdag op welzijnssite Ten Hove. “Ze hielp 190 ouderen vooral met vragen over het niet goed in hun vel voelen, de verstandhouding met hun kinderen, eenzaamheid wanneer kinderen op hun eigen benen staan of als een partner naar het woonzorgcentrum verhuist, conflicten over geldzaken of verlies van iemand uit hun directe omgeving, etc.”, zegt schepen voor Senioren Lotte Vreys. De psychologische hulp kwam er dankzij subsidies. De middelen worden niet langer toegekend waardoor het project afloopt. “Het tijdelijke project bezorgde ons inzichten in de noden die leven bij deze doelgroep. Deze inzichten geven ons de kans om het zorgaanbod in de regio hierop af te stemmen."