Tientallen ijsberen trotseren het buitenbad van Vita Den Uyt

Mol Gemeente bejubelt NMBS voor rookvrije buitenper­rons: "Dit benadrukt ons label van Gezonde Gemeente dat we al sinds 2014 fier in ons bezit hebben”

Sinds 1 januari 2023 is roken op treinperrons in openlucht niet meer toegelaten. De NMBS breidt daarmee het rookverbod, dat al gold in het grootste deel van de stationsinfrastructuur, verder uit. Gemeente Mol is lyrisch over de beslissing. De perrons van station Mol zijn immers allemaal in openlucht.

9 januari