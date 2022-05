Syrische kunstenares Mania (36) opent hair- en beautysalon in hartje Mol: “Iets helemaal anders dan mijn opleiding, maar ik haal er wel plezier uit”

MolMania Jabbour (36) is een van de vele Syrische vluchtelingen die sinds het uitbreken van de oorlog op zoek gingen naar een beter leven in Europa. In haar thuisland was ze kunstenares en kunstleerkracht op de lagere school, maar wegens de oorlog schoolde ze zich om tot kapster. Ze is nu zes jaar in België en sinds begin deze maand voltijds aan de slag in haar eigen ‘women only’ hair- en beautysalon Mania Belle in de Kloosterstraat. “Dat was hier een gat in de markt”, zegt ze.

Wie binnenstapt in het nieuwe kapsalon in de Kloosterstraat wordt begroet door een goedlachse, vriendelijke vrouw in een gezellig interieur. Toch heeft uitbaatster Mania (36) heel wat meegemaakt om nu te staan waar ze staat. “Ik heb kunst gestudeerd en gaf in Syrië kunst op de lagere school, maar toen brak de oorlog uit. Ik wist dat ik mijn job niet langer zou kunnen uitoefenen en besloot kapster te worden”, vertelt ze. “Maar wanneer ik mijn man verloor, werd het leven in Syrië te gevaarlijk voor mij als vrouw alleen en koos ik ervoor om samen met mijn dochtertje naar Europa te vluchten. Onderweg hebben we veel gevaarlijke situaties meegemaakt. Maar ik ben blij dat we nu veilig zijn.”

Volledig scherm Maniar Jabbour toont haar eigen kunstwerken. © Liese Demeulenaere

Na haar aankomst in België moest ze anderhalf jaar wachten op haar papieren. Sindsdien is ze aan de slag als kapster, eerst in kapsalons in Lommel en Geel en daarna ook als kapper aan huis. “Mijn diploma als kunstlerares wordt hier helaas niet erkend. Bovendien zou ik dan ook het Nederlands perfect moeten beheersen. Dat is helaas nog niet het geval, ook al heb ik wel alle nodige vormingen gedaan. Ik hoop volgend jaar terug les te volgen om mijn Nederlands nog meer bij te schaven”, vertelt Mania. De sympathieke Mania heeft nochtans een zeer vlotte babbel. “Ik leer elke dag nieuwe dingen bij door onder meer mijn gesprekken met de klanten. Ik ben heel sociaal. Veel van mijn klanten zijn ondertussen ook al echte vriendinnen geworden”, lacht ze.

Women only

Mania ontvangt namelijk alleen maar vrouwen in haar salon. “Niet omdat ik geen mannenhaar kan of wil knippen, want ik heb dat de voorbije jaren altijd met veel plezier gedaan”, zegt ze. “Maar wel omdat er hier in de buurt eigenlijk geen ‘women only’ salons zijn, en voor veel buitenlandse vrouwen is dat een probleem. Dat merkte ik heel fel toen ik bij mensen thuis kwam knippen. Vrouwen die een hoofddoek dragen, willen uit overtuiging hun haar niet laten knippen door of in het bijzijn van mannen. Voor een ‘women only’ salon moesten die vrouwen uit deze regio steeds naar Eindhoven of Antwerpen. Maar nu zijn ze welkom in mijn salon. Indien ze dat willen, sluit ik het gordijn aan de straatkant en dan kan niemand hen zien. Ze zitten hier dus op hun gemak”, vertelt ze. “Maar natuurlijk zijn ook andere vrouwen hier meer dan welkom. Ik knip met plezier elk soort haar.”

Vaste hand

Overigens is Mania niet alleen kapper, maar ook schoonheidsspecialiste. “Ik heb ook een opleiding gevolgd om permanente make-up te zetten. Als kunstenares heb ik een vaste hand en werk ik graag met kleuren, dus dat vind ik heel leuk om te doen”, lacht ze. “Dat is wel iets helemaal anders dan mijn oorspronkelijke opleiding, maar ik maak mensen graag mooi. Daar haal ik veel plezier uit.” Maar af en toe schildert ze ook nog eens een echt kunstwerk. “Tegenwoordig heb ik daar weinig tijd voor, maar ik doe het nog altijd graag. Het is voor mij ook een manier om de oorlog te verwerken.”

Praktisch

Je vindt Mania Belle op het adres Kloosterstraat 4 in Mol. Mania ontvangt je graag van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 8.30 tot 17 uur. Wil je een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact op of stuur haar een berichtje op Facebook of Instagram.

Volledig scherm Mania Jabbour (36) uit Syrië opende haar eigen hair-en beautysalon Mania Belle in hartje Mol. © Liese Demeulenaere