Stuurt ingestort dak de renovatieplannen voor site De Zwaan in de war?: “Op termijn willen we dat onze beide kunstenacademies hier dezelfde thuisbasis hebben"

MolMaandagochtend kon het dak van een leegstaand gebouw op site De Zwaan het extra gewicht van de sneeuw niet meer dragen, waardoor een deel ervan instortte. De gemeente - die eigenaar is van de gebouwen - had nochtans plannen om de vleugel op korte termijn tijdelijk op te lappen in afwachting van de grote renovatie van de hele site. Die plannen worden nu lichtjes bijgestuurd, maar de ambitie om De Zwaan te transformeren tot grote kunstencampus blijft wel behouden.

Het was maar een dun laagje sneeuw, en toch vielen de brokstukken maandagochtend in groten getale naar beneden in het gebouw achteraan op site De Zwaan. Het historische pand staat al geruime tijd leeg en verkeert in zeer slechte staat. Enkele maanden geleden werd namelijk al een veiligheidsperimeter ingesteld omdat men wist dat het dak zeer instabiel was. De gemeente ging toen ook meteen op zoek naar een firma om het dak kostenefficiënt en op korte termijn te laten herstellen, maar de weergoden waren het bestuur dus voor. Dankzij de veiligheidsperimeter geraakte niemand gewond, maar het gebouw heeft wel grote schade opgelopen.

Volledig scherm Het dak van het gebouw op site De Zwaan stortte deels in © Gemeente Mol

Veel Mollenaars vinden het onverantwoord van de gemeente dat het historische gebouw er zo verwaarloosd bij stond en trokken naar sociale media om hun ongenoegen te uiten. Velen vreesden ook dat het gebouw nu zo maar zal worden afgebroken om plaats te maken voor appartementen of woonblokken. De gemeente benadrukt echter dat dat in geen geval zal gebeuren. De Zwaan is immers een historische site. Bovendien werkt de gemeente al jaren aan een groot masterplan om de gebouwen klimaatneutraal te renoveren en er een grote kunstencampus van te maken. “Op termijn - omstreeks 2027 - willen we dat onze beide kunstenacademies (Beeldende Kunsten en Muziek en Woord, red.) hier dezelfde thuisbasis hebben”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V).

Torenkraan

Maar om dat plan te kunnen realiseren, moet de gemeente nu eerst prioriteit maken van het ingestorte gebouw. “We starten met de aanbesteding van een opdracht om een tijdelijke dakbedekking aan te brengen. Zo voorkomen we de eerstkomende jaren verdere waterschade aan het gebouw. Met deze ingreep willen we het gebouw structureel vrijwaren om binnen het masterplan de verdere toekomst van deze vleugel te bekijken”, zegt Caeyers. “Om het ingezakte dak veilig te demonteren wordt er dinsdag 24 januari en woensdag 25 januari een torenkraan opgesteld op de aanpalende koer.”

Quote Dit is een bijzonder complexe opdracht aangezien grote delen van de histori­sche site beschermd zijn Burgemeester Wim Caeyers (CD&V)

De Wandelweg achter de site wordt daardoor tijdelijk afgesloten van dinsdagochtend tot woensdagavond 18 uur. De Markt kan gebruikt worden als omleiding. “Na de verplichte veiligheidskeuring gaat de torenkraan vanaf vermoedelijk begin volgende week aan de slag om – in samenwerking met meerdere hoogtewerkers – het ingezakte dak veilig te demonteren. Nadien kan ook het neergekomen puin naast het gebouw worden opgeruimd. Totdat al deze werken zijn afgerond, blijft de veiligheidsperimeter van kracht”, zegt de burgemeester.

Toekomst

“Intussen werkt het gemeentebestuur verder aan de aanstelling van een architectenbureau voor het uitwerken van een masterplan voor de volledige historische site. Dit masterplan moet de toekomst van de volledige site uitwerken, zegt Caeyers. “Dit is een bijzonder complexe opdracht aangezien grote delen van de historische site beschermd zijn. Daarnaast zijn sommige gebouwvleugels al door het gemeentebestuur gerenoveerd volgens de toenmalige normen, andere delen staan leeg en bevonden zich in een slechte staat toen we deze enkele jaren geleden overnamen van de Vlaamse overheid.”

Ter voorbereiding van de opmaak het masterplan loopt momenteel een bouwfysische en energetische audit. “Dit leidt enerzijds tot snelle ingrepen op korte termijn, waaronder het plaatsen van zonnepanelen op een bepaalde gebouwvleugel, een geautomatiseerde sturing van de verwarming en het energiezuinig maken van alle binnenverlichting met LED’s. Deze studie bracht eveneens de instabiliteit van het bewuste dak aan het licht, waarna meteen een veiligheidsperimeter werd ingesteld”, vertelt hij.

Gefaseerd

Zodra de audit dit najaar is afgerond, start de gemeente de zoektocht naar een architectenbureau dat het masterplan kan opstellen. “Wanneer dit masterplan – vermoedelijk in de loop van 2024 - op punt staat en goedgekeurd is, krijgt het architectenbureau mogelijk een vervolgopdracht om fase 1 van de renovatie- en verbouwingswerken technisch volledig uit te werken”, legt Caeyers uit. “Deze eerste fase ambieert de verhuis van de Academie voor Muziek en Woord die momenteel in de Guido Gezellestraat z’n onderdak heeft. Wanneer fase 1 is afgerond, kunnen we spreken van een echte Kunstencampus waar onze twee academies dezelfde thuisbasis delen. Nadien volgen de overige fases, waarbij ook de bestaande door de Academie voor Beeldende Kunsten gebruikte gebouwen in het vizier komen voor een grondige renovatie. Zowel technisch als door het enorme kostenplaatje van dit volledige project verloopt alles in verschillende fases."

