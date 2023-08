Lies (97) speelt nog elke zondag kaart met haar vroegere stamgasten: “Ze zal nooit een zondag missen”

Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. Lies Neys, die bijna een halve eeuw in Balen-Rosselaar café Bij De Nuyts uitbaatte, kaartte in haar zaak iedere zondag met hetzelfde groepje mannen. Meer dan twintig jaar na de sluiting van haar café doet de kersverse 97-jarige dat nog steeds, maar dan in ‘t Cafeeke in Hulsen.