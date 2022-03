Steps On Fire schenkt bijna 28.000 euro aan Help Brandwonden Kids

Steps on Fire is een recreatieve benefietwandeling van Hasselt naar Mol die wordt georganiseerd door enkele enthousiaste vrijwilligers ten voordele van de organisatie Help Brandwonden Kids. “Meer dan 500 deelnemers stapten van het station van Hasselt tot in Mol en nog eens 400 mensen vertrokken in een dichterbij gelegen startlocatie om tot in Mol te wandelen”, klinkt het. “Steps On Fire zamelde zo 27.823,10 euro in ten voordele van de Molse vzw Help Brandwonden Kids.”