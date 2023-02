Stem op jouw favoriet voor de Cultuurprijs en Culturele Carrièreprijs

Retie/Balen/Meerhout Kempense kunste­naars tonen hun werk in pop-upateliers van Stuifzand

Stuifzand - het samenwerkingsverband rond cultuur en erfgoed in zeven Kempense gemeenten - is helemaal fan van Atelier in Beeld, een event waarbij je achter de schermen van creatievelingen kan kijken en nieuw werk kan ontdekken. voor beeldende kunstenaars die geen ‘bezoekbaar’ atelier hebben, organiseert Stuifzand daarom pop-upateliers.

