Station Mol opent afhaalpunt voor verse, lokale producten: “We willen leven creëren in het station”

Sinds deze maand is er de mogelijkheid om in het station fruit- en groentepakketten en andere lokale producten af te halen, en dat rechtstreeks bij lokale producenten. In totaal zullen zeven producenten hun producten aanbieden in tien stations, zijnde Borgworm, ‘s-Gravenbrakel, Jurbeke, La Louvière-Zuid, Leuze, Luttre, Saint-Ghislain, Schaarbeek, Sint-Niklaas en Mol. “Dit is nog maar de eerste fase. We hebben een heel aantal stations en producenten aangeschreven, dus er zullen er de komende maanden nog heel wat afhaalpunten bij komen in heel België”, zegt NMBS woordvoerder, Dimitri Temmerman. “Er zijn namelijk veel producenten geïnteresseerd, maar veel van hen waren nog niet klaar voor de lancering omdat ze bijvoorbeeld nog geen webshop hebben.”

Quote De producten komen minstens voor 70 procent uit een straal van maximaal 30 kilometer rond het station. Het is dus echt allemaal heel lokaal gehouden. Dimitri Temmerman, Woordvoerder NMBS

“Want het is de bedoeling dat mensen via een webshop een bestelling kunnen plaatsen en dan in het station hun producten komen ophalen in het afhaalpunt. De lokale producenten zijn daar ook zelf aanwezig op het afhaalmoment. Het is dus geen automaat, maar persoonlijk contact”, legt hij uit. De geselecteerde producenten bieden een basis aan fruit en groenten aan in korte keten en kunnen het hele jaar door verse producten aanbieden. “Hun producten komen minstens voor 70 procent uit een straal van maximaal 30 kilometer rond het station. Het is dus echt allemaal heel lokaal gehouden.” In het station van Mol vind je voortaan de producten van Vandeboer uit Balen, waaronder vlees, soep, koekjes, yoghurt en zelfs voeding voor huisdieren.

Combineren

Het principe is eigenlijk heel eenvoudig: NMBS stelt een ruimte ter beschikking in het station en sluit een contract met de producent. Die organiseert vervolgens één keer per week een afhaalstand in het station. Het doel? Verantwoord consumeren en reizen combineren. “We willen leven creëren in het station. Het station moet meer zijn dan louter een plek waar je ‘s ochtends opstapt en ‘s avonds afstapt. En dat doen we door het reizen te combineren met dingen die toch (vrijwel) dagelijks moet doen. De reizigers vermijden immers onnodige verplaatsingen doordat ze een afhaalpunt vinden op hun traject. Dat moet ook mensen overtuigen om vaker de trein te nemen”, zegt hij.

Volledig scherm In het station van Mol kan je sinds vorige week de lokale en verse producten van Vandeboer uit Balen ophalen. © NMBS

“De producenten kunnen op hun beurt nieuwe klanten aantrekken. En de buurtbewoners krijgen er een handige dienst bij op een plek die ze vaak goed kennen en die makkelijk bereikbaar is. Zo wordt het station nog steviger verankerd in het stadsweefsel en zorgt het voor extra leven in de buurt”, zegt Temmerman. “In mei 2021 vond in een aantal stations een proefproject plaats. De reacties van de klanten en reizigers waren toen positief. Nu zijn er tien officiële afhaalpunten geopend. Ik ben ervan overtuigd dat het project goed zal draaien, maar je moet dat nu wat tijd geven."

Meer informatie over de verschillende afhaalpunten is terug te vinden op de NMBS-website.

