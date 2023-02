Start rioleringsproject Sint-Apollonialaan enkele weken uitgesteld: Te hoge concentratie zinkassen vastgesteld

Tijdens de studiefase voor het rioleringsproject werden via proefboringen stalen genomen van de fundering onder het wegdek. “Uit de analyses bleek de aanwezigheid van zinkassen in beperkte hoeveelheden. Dit werd correct meegenomen in het bestek voor de aannemer. Deze zinkassen zijn afkomstig van de zinkverwerkingsfabriek in Wezel. Vroeger werden deze assen gebruikt voor het funderen van wegen”, zegt schepen Verbeke. In de aanloop naar de werken werden nog bijkomende proefsleuven gegraven. Daarbij bleek de aanwezigheid van zinkassen veel omvangrijker dan wat de eerste proefboringen aangaven.