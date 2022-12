Stap mee in de gezellige winterwandeling door Ginderbuiten

De wandeling is 5 kilometer lang en start en komt aan bij het parochiecentrum in de Kapellestraat. Er is ook een alternatieve, rolstoeltoegankelijke route voorzien voor wie minder mobiel is. Onderweg wordt je aan tal van hartverwarmende tussenstops verwend met warme chocomelk, een ‘boke spek’, hotdogs, glühwein, thee, wafels en nog zo veel ander lekkers van de lokale verenigingen. Maar laat je niet te hard afleiden door alle lekkernijen, want je moet onderweg ook alle cijfers bemachtigen om de geheime te kraken. Zo tover je op het einde van de wandeling nog een leuk cadeau uit de schatkist. Bij aankomst is er overigens ook nog gratis soep en een kleine verrassing voorzien.