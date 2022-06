Staking bij Albert Heijn in Mol: vakbonden en directie bereiken akkoord, woensdag weer aan het werk

Mol Graffiti­kunst­wer­ken in fietstun­nels besmeurd met alcohol­stift

De graffitikunstwerken in de fietstunnels onder de Zuiderring in Mol zijn besmeurd. Het gemeentebestuur is erg teleurgesteld in de daders en roept getuigen op om de daders aan te geven bij de politie.

25 mei