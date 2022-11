Solidaris en Vooruit zamelen opnieuw winterjassen in

“We vernamen van armoedeorganisatie MIN Mol dat dat er een groot tekort is. Daarom willen we onze succesvolle actie van twee jaar geleden graag herhalen”, zegt hij. “Aangezien het tekort willen we mensen nog eens aanmanen om in de kasten te kijken en aansporen om jassen die te klein geworden zijn voor de snel groeiende kinderen te schenken. Dat Solidaris mee op de kar springt, is een goed teken. Via hun netwerk kregen we al heel wat jassen binnen. Op zaterdag 19 november openen we daarnaast een inzamelpunt in hun kantoor. Hopelijk kunnen we het succes van twee jaar geleden herhalen en wordt het voor alle kinderen een warme winter”, besluit Tomas.