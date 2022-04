Snelheidsdrempels parking Vita Den Uyt zorgen voor meer verkeersveiligheid

VOETBAL EERSTE PROVINCIALE Bart Kolen en Wezel maken zich op voor beslissen­de partij in Ternesse: “Kroon op het werk zetten”

Bij Wezel Sport beginnen ze met een bonus van één punt op ASV Geel aan de laatste competitiewedstrijd. Het scoreloze gelijkspel van vorige week zorgde ervoor dat Wezel zijn lot nog steeds in eigen handen heeft. Al wacht de leider met een verplaatsing naar Ternesse een zware opgave. De Wommelgemse formatie was het hele seizoen een vaste klant in de subtop.

28 april