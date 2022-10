Smallere rijbaan en bredere fietspaden voor Sint-Theresiastraat

Voetbal tweede nationale B Kris De Backer (Lille United): “Tongeren is een fysiek sterke tegenstan­der met veel maturiteit”

In tweede nationale B mag Lille United zich gaan opmaken voor twee thuiswedstrijden op rij. Volgende week maakt Lebbeke zijn opwachting op de Poeyelhei in Gierle. Voor het zover is wacht de Kempische fusieclub nog een andere uitdaging. Met Tongeren komt zaterdagavond om 20 uur volgens trainer Kris De Backer een sterk geheel over de vloer.

20 oktober