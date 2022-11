Sinterklaas komt naar zwembad Vita Den Uyt

voetbal 3NB Bart Janssens is na de 1-3-winst van Geel in Witgoor vol lof over zijn spelers­groep: “Ik ben een trotse trainer”

Als nieuwkomer kreeg ASV Geel aan de vooravond van deze competitie een zware opdracht mee. De buitenwereld beschouwde de Kempische formatie als een aanwinst voor derde nationale. Een uitdaging die Geel, in niet altijd even dankbare omstandigheden, voluit is aangegaan. Vandaag, op een zucht van de winterstop, is het een rol die het op alle vlakken met brio vervulde.

27 november