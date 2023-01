Sint-Jan Berchmans krijgt subsidie van 100.000 euro

Er zijn in Mol best wat lokale verenigingen die op zoek zijn naar goede infrastructuur voor activiteiten op weekavonden of in het weekend. Het gaat dan onder meer over sportclubs, jeugdverenigingen of buurtinitiatieven. Een school beschikt dan wel over infrastructuur die vaak niet gebruikt wordt buiten de lesuren, maar die infrastructuur is meestal niet voorzien op gedeeld gebruik door buitenstaanders. Zo gaan er veel mooie kansen verloren. De subsidie van 100.000 euro zal de school nu gebruiken voor de aanleg van een sportveld met combidoelen, het installeren van een systeem voor toegangscontrole en vervangen van de verlichting, het plaatsen van diverse sport- en speeltoestellen en aanpassingswerken in functie van brandveiligheid. Verder zullen er voorzieningen voor basketbal geplaatst worden.