Scouts Tijl Achterbos kan eindelijk nieuw lokaal bouwen dankzij Vlaamse subsidie

MolVlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) investeert via Toerisme Vlaanderen ruim 100.000 euro in het jeugdverblijf van Scouts Tijl Achterbos. Met het geld zullen de Scouts van het gehucht eindelijk opnieuw een eigen scoutslokaal realiseren.

Jeugdverblijven bieden elk jaar voor veel jongeren een ideale uitvalsbasis in de zomervakantie. Het is ook dankzij de werking van de 588 jeugdverblijven in Vlaanderen dat jaarlijks heel wat kinderen en jongeren de kans krijgen om te genieten van een zorgeloze en deugddoende vakantie. Om die belangrijke rol ook in de toekomst te kunnen blijven vervullen, investeert Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir via Toerisme Vlaanderen maar liefst 101.918 euro in jeugdverblijf Scouts Tijl Achterbos. Met die financiële impuls kan de bouw van een nieuw scoutslokaal worden gerealiseerd.

“Voor veel jongeren is een vakantie met de jeugdbeweging hun enige kans om eens uit de dagelijkse sleur te kunnen ontsnappen, samen met hun vrienden. Maar nog al te vaak botsen jeugdbewegingen of andere grote groepen bij het plannen van hun vakantie op financiële en andere drempels. Een degelijke jeugdverblijfsinfrastructuur is van cruciaal belang zodat ook zij op een veilige, aangename en haalbare manier van een deugddoende vakantie kunnen genieten”, meent Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “Met dit financieel duwtje in de rug helpen we ook Scouts Tijl Achterbos in Mol om te investeren in hun infrastructuur zodat ze maximaal aan de noden en verwachtingen van hun gasten tegemoet kunnen komen.”

Eigen lokaal

De subsidie vloeit immers voort uit het Toerisme voor Allen-decreet. Niet alleen de Scouts van Achterbos, maar ook andere jeugdbewegingen en -organisaties zullen er gebruik van kunnen maken als jeugdverblijf. “Het is voor jeugdbewegingen en jongerenorganisaties belangrijk dat ze een uitgebreid aanbod hebben aan kwaliteitsvolle jeugdverblijven waar ze terecht kunnen om op vakantie te gaan. Met deze investering wordt ook Mol weer een stuk aantrekkelijker voor jeugdverenigingen om te komen ontsnappen aan de dagelijkse realiteit”, zegt schepen voor Jeugd en Toerisme Hans De Groof.

Maar voor de Scouts betekent de subsidie veel meer dan dat. Dankzij de investering hebben ze na al die jaren opnieuw zicht op een eigen lokaal. “De Scouts van Achterbos hadden eerst een lokaal in de Bosdreef, maar dat is enkele jaren geleden afgebroken omdat het gebouw niet meer voldeed aan alle normen”, legt De Groof uit. “Sindsdien zitten ze samen met de Gidsen van Achterbos aan de Zelm, maar het is altijd hun intentie geweest om opnieuw een eigen lokaal te hebben in de Bosdreef. Dankzij de subsidie kan dat eindelijk gerealiseerd worden. Wij zijn de minister dan ook enorm dankbaar voor haar investering in onze gemeente.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.