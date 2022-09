SCK CEN viert 70ste verjaardag met uniek boek: “Een terugblik op het verleden, maar ook vooruitblik op duurzame toekomst”

Mol Tijdelijk eenrich­tings­ver­keer op Zelm voor populaire fuif

Tijdens ‘Come As You Are’ op zaterdagavond 17 september geldt ter hoogte van de fuiftent langs Zelm eenrichtingsverkeer over een afstand van ongeveer 200 meter en een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. De maatregelen dienen om de verkeersveiligheid in de omgeving van deze drukbezochte fuif te verhogen en gelden vanaf 20 uur ‘s avonds tot 4 uur ’s ochtends.

9 september