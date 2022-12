Schepencollege zet licht op groen voor heraanleg Zilvermeerlaan

Mol Leerlingen Sint-Jan Berchmans­col­le­ge maken als eersten kennis met nieuwe tool Kzitermee.be: “Een op vier voelt zich slecht in zijn vel”

Logo Leieland en Logo Kempen hebben dinsdag samen de vernieuwde geestelijke welzijnstool Kzitermee.be gelanceerd op het Sint-Jan Berchmanscollege. Het platform bundelt maar liefst 500 diensten uit de regio die werken rond mentale gezondheid. Aan de hand van een eenvoudige vragenlijst geeft de tool enkele suggesties van instanties die je kunnen helpen als je het moeilijk hebt. “Veel jongeren weten niet waar of bij wie ze terecht kunnen. Of ze durven geen hulp te vragen. Kzitermee moet daar verandering in brengen”, zegt Evy Bens van Logo Kempen.

29 november