Sandwichbar LeJo schenkt spaarpotje aan vzw Help Brandwonden Kids

Help Brandwonden Kids is een Molse vzw die zich al 15 jaar inzet voor kinderen met brandwonden en hun gezin. Een nobele missie die ook Leo, de uitbater van Sandwichbar LeJo, niet ontgaan is. Hij besloot daarom de vzw zijn hulp aan te bieden en plaatste in juli een spaarpotje met het logo van Help Brandwonden Kids in zijn zaak. Klanten die dat wilden, konden daarin dan een kleine donatie achterlaten. En alle kleine beetjes helpen, zo blijkt nog maar eens. Want op tweede kerstdag kwam Leo het spaarpotje met meer dan 100 euro afleveren bij Yvo Geerts, een bestuurslid van de vzw. De spaarpot werd nadien weer verzegeld en teruggeplaatst in de broodjeszaak om nog meer centjes te mogen ontvangen.