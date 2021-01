Rusthuis Hemelrijck waar 34 bewoners stierven na sinterklaasfeest laat weer bezoek toe en sluit donkere periode af: “Ik heb veel lijkwagens zien passeren. Dat maakt indruk op een mens”

MolHet rusthuis dat Vlaanderen een maand lang in de ban hield, laat sinds deze week weer bezoek toe. Het dagelijkse leven komt zo stilaan weer op gang in Hemelrijck nadat er 131 bewoners besmet raakten met corona. 34 van hen overleefden de besmetting helaas niet. Het rusthuis kijkt nu reikhalzend uit naar maandag 18 januari, want dan krijgen de bewoners hun eerste vaccin. Een verademing, want het is een zware periode geweest. “Ik zit nu voor het eten aan tafel met een man die op één week tijd zijn drie vrienden verloren heeft. Hij zegt niet veel.”