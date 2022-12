RST Millegem en Speelplein Galbergen vieren jubilea met subsidies

Kempen Van lopen voor het goede doel tot carnavals­gek­te: dit zijn onze weekend­tips voor de Kempen

Nog geen plannen voor het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 december? Geen nood, wij lijsten enkele leuke activiteiten in de Kempen voor je op. Gezellig kerstshoppen, lopen of wandelen voor het goede doel, een bezoekje aan een groots kersthuis of een vroeg carnavalsfeest? Het kan allemaal de komende dagen.

9 december