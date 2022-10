Rolstoeldraaimolen en belevingswand vervolledigen inclusieve speeltuin Galbergen: “Hiermee vangen we de hiaten in de toegankelijk nog meer op”

“Inclusief spelen betekent dat iedereen samen kan spelen, ook kinderen met een beperking. Dat is niet altijd evident. Kinderen met een beperking zitten bijvoorbeeld in een rolstoel of ze hebben een beperking die je niet goed kan zien, wat spelen met andere kinderen moeilijk maakt. De speeltuin wil graag een plek zijn waar iedereen samen kan spelen”, zegt Soeffers. “In 2018 plaatste de gemeente al die inclusieve speeltoestellen op de Galbergen, namelijk een zandspeeltafel, een schommelhangmat en een vogelnestschommel. Maar we merkten dat er nog hiaten waren in ons inclusieve aanbod. We zagen namelijk hoe het voor ouders en begeleiders namelijk niet evident is om kindjes telkens uit hun rolstoel of buggy te halen.” De gemeente ging daarom te rade bij onder meer de jeugdraad, ouders van kinderen met een beperking, De Witte Mol en de werkgroep toegankelijkheid om dat probleem op te lossen.

Quote Dankzij de nieuwe rolstoel­draai­mo­len en de belevings­wand maken we het spelaanbod voor kinderen met een beperking nog meer divers. Wendy Soeffers, Schepen voor Personen met een Beperking

“Bij de keuze van de speeltoestellen laten we ons altijd adviseren. Daarom kozen we ook nu voluit voor een participatief traject. De keuze viel uiteindelijk op een rolstoeldraaimolen en een belevingswand”, vertelt ze. “In de rolstoeldraaimolen kunnen drie kinderen met een rolstoel en zes kinderen zonder beperking of begeleiders plaatsnemen. Als de drie toegangspoortjes gesloten zijn, kan elke persoon in de draaimolen hem in beweging brengen of stoppen met behulp van een ronde cirkel in het midden. Het toegangspad naar de rolstoeldraaimolen werd overigens aangelegd met het zogenaamde ‘Tigermulch’. Dit biedt tal van voordelen. De materie is waterdoorlatend, is niet glad bij nat weer, heeft een natuurlijke uitstraling, is goed toegankelijk voor rolstoelen en heeft goede valdempende eigenschappen”, legt ze uit. “Door de metalen stangen die verschillende tonen produceren zorgt de nieuwe belevingswand ondertussen voor spelplezier voor kinderen met een visuele beperking. De levendige wandstructuur zorgt dan weer voor een fijne tastervaring.”

© Gemeente Mol

Onbeperkte maand

De nieuwe speeltoestellen werden woensdag alvast feestelijk geopend. De kersverse kinderburgemeester Feie Aerts mocht het lintje doorknippen en testte de speeltuin zelf ook even uit. Verder was er ook een leuke show met muziek en zotte stunten van Charel & Co. te bewonderen in het openluchttheater. Daarnaast konden kinderen zich laten grimeren, terwijl een kijkje namen in de infostanden van Huis van het Kind en de werkgroep autisme. Tot slot voorzagen Pimpernieuw en dorpsteam Ginderbuiten een hapje en een drankje. “De speeltoestellen waren al een tijdje geïnstalleerd, maar we wilden er echt een feest van maken”, zegt de schepen.

De inhuldiging paste overigens in het aanbod van ‘oktober (on)beperkte maand’. “In oktober zetten we mensen met een beperking in de kijker met boeiende activiteiten en infomomenten. Want wie een beperking heeft, botst sneller dan anderen op obstakels. Een extra helpende hand, financiële steun, aangepaste mogelijkheden,… zijn vaak erg welkom. Onze gemeente organiseert activiteiten om deze drempels weg te werken. We gaan voor een inclusieve gemeente én een exclusief aanbod voor personen met een beperking."

© Gemeente Mol

© Gemeente Mol

© Gemeente Mol

© Liese Demeulenaere

