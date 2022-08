Rode Kruis organiseert bloedinzamelingen op vier verschillende locaties

Bloedinzamelingen blijven een noodzaak. “De zoektocht naar nieuwe donoren blijft een prioriteit die het Rode Kruis ter harte neemt”, klinkt het. Op woensdag 17, maandag 22, dinsdag 23 en donderdag 25 gaat het Rode Kruis op verschillende locaties in Mol op zoek naar bloeddonoren. Op 17 augustus kan je bloed geven in Hof Van ’t Rauw, van 17.30 uur tot 20.30 uur. Op 22 augustus in parochiezaal Ten Aerenkorf van 17 uur tot 20.30 uur. Op 23 augustus kan je van 17 uur tot 20.30 uur terecht in Miloheem, en op 25 augustus in basisschool ’t Schrijvertje, van 17.30 uur tot 20.30 uur. Een afspraak maken is verplicht via donorportaal.rodekruis.be/ of bel naar het gratis nummer 0800 777 00.