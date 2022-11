Rioleringswerken in Sint-Bernardusstraat gaan van start

Hasselt/Mol Benefiet­wan­de­ling ‘Steps on Fire’ zamelt al voor de 7de keer geld in voor Help Brandwon­den Kids: “We hopen dit jaar 30.000 euro te schenken”

Na een uit de hand gelopen weddenschap tussen vader en dochter vindt op zaterdag 26 november alweer de zevende editie van ‘Steps on Fire” plaats, een toffe wandeltocht met start in Hasselt en aankomst in Mol voor het goede doel. Alle opbrengst gaat namelijk integraal naar Help Brandwonden Kids vzw. “Dat je kilo’s verliest door te wandelen, telt niet als je deelneemt aan ‘Steps On Fire’. Er worden maar liefst tien bevoorradingsposten ingericht met gratis drank en versnaperingen”, knipoogt Nisken Willekens van de organisatie.

7 november