Rioleringswerken Centrum West schuiven op naar Schansstraat

Met het project Centrum West transformeert de gemeente de bestaande verouderde weginfrastructuur naar een aangename en fietsveilige woonbuurt. Drie straten worden in het projectgebied immers ingericht als fietsstraat. Daarnaast omvat het project ook de vernieuwing van de riolering door Pidpa en een uitbreiding van het bestaande warmtenet door Fluvius. In totaal nemen de werken een tweetal jaar in beslag. Begin oktober ging de eerste spade in de grond in de Collegestraat tussen de Markt en het kruispunt met de Schansstraat.

Daarna werd er gestart met de tweede fase, in de Vennestraat vanaf het kruispunt van de Collegestraat en Schansstraat. Momenteel legt de aannemer daar nog de laatste hand aan de rioleringswerken. Zodra die zijn afgerond, wordt er aansluitend gestart met het warmtenet. Ook verplaatst de werf dan naar de Schansstraat en het deel van de Collegestraat dat nog niet aan bod kwam in de eerste fase. Maar vooraleer de effectieve rioleringswerken starten plaatst de aannemer op dinsdag 14 en woensdag 15 februari de droogzuiging aan de even kant van de Collegestraat en de oneven kant van de Schansstraat. Op maandag 20 februari starten de werken zelf in de Collegestraat.

Hinder

De aannemer verwittigde de bewoners van de Collegestraat en Schansstraat met een brief en doet er alles aan om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Tijdens de werken geldt in deze straten een parkeer- en stilstaanverbod. Wanneer de rioleringswerken voor de oprit plaatsvinden, is de woning ook voor bewoners tijdelijk onbereikbaar met de auto. De aannemer houdt deze periode zo kort mogelijk.

