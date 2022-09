Restauratiewerken Sint-Pieter en Pauwelkerk gaan van start

Mol Eerste van twee lichtstoe­ten verwondert bezoekers

In Mol trok zaterdagavond na twee jaar corona-onderbreking de Rozenberg Lichtstoet opnieuw door de straten. Meer dan twintig praalwagens dompelden bezoekers onder in een sfeer van romantiek en fantasie. Rozenberg Lichtstoet bestaat sinds 1985 en is erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Over twee weken mogen inwoners van Mol zich al opnieuw opmaken voor een lichtstoet. Op zaterdag 24 september staat immers de Lichtstoet van Ginderbuiten op het programma.

