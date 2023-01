REPORTAGE. Mol in de ban van de anonieme ‘mazoutschenker’: “Ik dacht meteen aan de Lotto-winnaars van Olmen vorige maand. Dat is hier vlakbij”

Balen Man riskeert 1 jaar cel voor vechtpar­tij van zes jaar geleden

De rechtbank in Turnhout boog zich maandag over een zware vechtpartij die zich bijna zes jaar geleden voordeed in het café van een manege in Balen. “De beklaagde is als een bezetene blijven slagen terwijl het slachtoffer bewusteloos op de grond lag.”

16 januari