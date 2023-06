REPORTAGE. Een dagje Nederlandse les volgen met anderstalige nieuwkomers: “Wanneer Vlamingen dialect spreken, wordt het moeilijk. Maar het ‘bakske’ van de tv kennen we wel al”

Expo over verdwenen tram in Mol lokte zowaar 3.000 bezoekers

Naar aanleiding van het boek ‘Een tram in Mol’ viel er de afgelopen maand niet alleen een wandeling, maar ook een interessante expo te ontdekken over de tram die vroeger door de gemeente reed. De tentoonstelling is nu gesloten, maar mocht in een kleine maand tijd maar liefst 3.000 bezoekers te ontvangen.