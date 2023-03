Renovatie van Casino van Gompel gaat nieuwe fase in: “Geen grote verbouwing, wel maximaal herstel van historische elementen”

Sinds 2019 steekt de vzw CASINOVATIEF de handen uit de mouwen om het beschermde Casino van Gompel in zijn volle glorie te herstellen. Er zijn inmiddels al heel wat kleine ingrepen gebeurd, maar nu moeten er ook enkele structurele aanpassingen plaatsvinden. De vzw heeft een aanvraag ingediend om de gelijkvloerse verdieping te renoveren met onder meer een horecazaak, foyer en polyvalente feestzaal, zoals het vroeger was. “Het Casino moet weer een ontmoetingsruimte worden, waar iedereen welkom is”, zegt eigenaar Lawrence De Belder.

Het Casino van Gompel, een beschermd gebouw in art deco-stijl, werd gebouwd in 1925 als fabriekshotel en cultureel evenementencenter voor de werknemers van de nabijgelegen glasfabriek. In 1976 verkocht de glasfabriek het gebouw, waarna het meermaals van eigenaar en invulling wisselde. De laatste bestemming van het Casino was een discotheek, maar die sloot ruim twintig jaar geleden de deuren. Het gebouw stond daarna jarenlang te verkommeren tot het in 2019 werd opgekocht door Lawrence De Belder, die samen met vzw CASINOVATIEF het Casino wil restaureren en nieuw leven wil inblazen.

Volledig scherm Lawrence De Belder aan de zijkant van het Casino in Gompel bij de aankoop in 2019. © Jef Van Nooten

Herstel

De eerste interieurherstellingswerken zijn inmiddels al achter de rug. Maar om het gebouw écht een nieuwe toekomst te geven, zijn er ook enkele structurele aanpassingen nodig. Eigenaar Lawrence De Belder beoogt daarbij geen grote verbouwing, maar focust zich maximaal op een renovatie en het herstel van historische elementen. Hiervoor werd al bijzonder veel onderzoek verricht en overleg gepleegd met Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen. “Het is zeker niet de bedoeling om grote verbouwingen te doen, wel om het gebouw up-to-date te brengen. Zo moeten er deuropeningen komen in draagmuren, wordt er een muur gesloopt om een rolstoeltoegankelijk toilet te voorzien en worden er trappen aan de ingang aangepast voor rolstoelgebruikers”, zegt de eigenaar.

Quote Mijn droom is dat er altijd wel iets te doen is in het Casino, dat iedereen er zich welkom voelt en dat je geen geld nodig hebt om ervan te kunnen genieten Lawrence De Belder, Eigenaar Casino van Gompel

“Dit gebouw moet immers opnieuw een ontmoetingsplek worden, zoals vroeger. Het Casino werd ooit gebouwd als bedrijfsrestaurant, vergaderzaal en hotel voor de kaderleden van de nabijgelegen glasfabriek. Al snel werd het gebouw ook een ontmoetingsplek voor de arbeiders en hun gezin, en nadien voor de ganse wijk”, vertelt Lawrence. “Er werden optredens gegeven, verenigingen kwamen hier vergaderen en repeteren, er werd een volkskermis gehouden, etc. Dat willen we allemaal terugbrengen. Daarvoor herstellen we eerst het gebouw, daarna volgen de activiteiten en de sfeer. Ons doel is om die renovatie klaar te hebben tegen 2026, want dan viert het Casino zijn honderdste verjaardag.”

Volledig scherm Het Casino van Gompel in zijn volle glorie. © Gemeente Mol

Laagdrempelig

In een eerste fase richt vzw CASINOVATIEF haar pijlen op de gelijkvloerse verdieping met een café/restaurant, foyer, polyvalente feestzaal, sanitair, verenigingslokaal, keuken en koelcel. In een latere fase volgen dan op de verdiepingen toeristische verblijfsmogelijkheden, kantoorruimte en mogelijk ook een conciërgewoning. “We voorzien een veertiental kamers, of een twaalftal kamers en een portierswoning. Het hangt ervan af of ik iemand vind die op die manier over het Casino wil ‘waken’”, vertelt Lawrence. “Het hotel moet in ieder geval high-end worden en geschikt zijn voor trouwerijen, zakenmensen, etc. Op die manier kunnen we geld verdienen om de activiteiten en de werking van de gelijkvloerse verdieping te sponsoren en zo laagdrempelig mogelijk te houden.”

Volledig scherm De feestzaal van Casino Gompel in de stellingen. © Jef Van Nooten

De horeca, kunst en cultuur van het vernieuwde Casino moeten namelijk toegankelijk zijn voor iedereen. “We willen de eenzaamheid doorbreken. Uit bevragingen blijkt dat er toch echt wel nood is aan nieuwe ontmoetingsplekken en sociale verbinding”, zegt Lawrence. “En dan zeker bij mensen die het minder breed hebben. Zij vallen als eerste uit de boot. Een optreden meepikken of eens uiteten gaan, is er voor hen meestal niet bij. Daarom willen we zodra het restaurant er is elke dag tien gratis maaltijden aanbieden. Wie honger heeft, maar het eten niet kan betalen, kan dan toch bij ons terecht. We voorzien ook een tafel specifiek om onbekenden bij elkaar te brengen. Onze activiteiten houden we ook zo veel mogelijk gratis.”

Openbaar onderzoek

Vooraleer de renovatiewerken kunnen starten, moet het college van burgemeester en schepenen beslissen over de omgevingsvergunning. Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van vrijdag 17 maart tot en met zaterdag 15 april. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier online raadplegen op het online omgevingsloket of bij de dienst ruimtelijke ordening na afspraak. De eigenaar beklemtoont dat hij het renovatieproject wilt uitvoeren in nauwe samenwerking met de buurt. Hij vraagt ook om eventuele bezorgdheden zeker ook met hem te delen.

Volledig scherm Casino Van Gompel © Erfgoedbank Mol

