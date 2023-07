Waar is dat feestje? Zijn er nog tickets? En kan ik nog kamperen?: Alles wat je moet weten over Moonfield Festival

Dit weekend transformeren de Oude Bleken weer even in dé hotspot voor technologische muziek, want de vierde editie van Moonfield Festival heeft weer zijn drie podia opgesteld pal in de Kempense velden. Heb jij zin om erbij te zijn op vrijdag 14 en zaterdag 15 juli? Goed nieuws, want er zijn nog enkele tickets beschikbaar! Wij bundelen alvast alle informatie die je nodig hebt voor een zorgeloos festival.