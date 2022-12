Radio-uitzending, broodjesverkoop en kerstspulletjes: jongeren van gesloten instelling De Kempen zamelen geld in voor De Warmste Week

‘De Warmste Kempen’. Zo heette de radiouitzending die zaterdagmiddag live werd gemaakt vanuit een mobiele radiostudio voor de etalage van schoenen Cools in de Statiestraat in Mol. De radio-uitzending was een initiatief van jongeren van gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol, in samenwerking met Radio Mol. Tijdens de radio-uitzending konden luisteraars en voorbijgangers verzoeknummers aanvragen in ruil voor een financiële gift. De opbrengst gaat naar De Warmste Week, die dit jaar in het teken staat van kansarmoede. “Er was onmiddellijk veel enthousiasme en creativiteit vanuit de jongeren om iets te doen rond De Warmste Week”, vertelt Liesbeth Vreys, leefgroepbegeleider in de gemeenschapsinstelling van Mol. “Heel wat jongeren werden tijdens hun jeugd zelf geconfronteerd met kansarmoede en dat gaf hen een extra stimulans om actie te ondernemen. Natuurlijk waren we ontzettend dankbaar dat ook Radio Mol het meteen zag zitten om samen met ons een radioshow uit te werken. Voor onze jongeren is het alleszins héél erg spannend, veel van hen zijn het niet gewend om op een positieve manier in de schijnwerpers te staan.”