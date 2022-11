Radio Gompel steekt in een nieuw jasje: “De parel van de Kempen is helemaal herboren”

Radio Gompel vierde dit jaar nog haar veertigste verjaardag met een heuse feesttent en muzikale omkadering, maar moest dat helaas doen zonder haar oprichter Jan Mertens. Het verlies van hun bezieler was een zware slag voor de lokale radio. “Het was een woelige zee waar we door moesten gaan, maar sinds september plaatsen wij ons terug op een rustigere zee”, licht voorzitter Guillaume Hoeben toe. “In september hebben we een ex-medewerker Hans Van Dyck terug aangesproken om ons te komen helpen met de radio. Hij was hier eerder al presentator en heeft ook internetradio Sanne FM van 2013 tot 2019 gehad. Hij ging meteen akkoord en wij hebben hem als radiovormgever aan de slag laten gaan. Meteen kwam een nieuw logo en huisstijl al naar boven met daaropvolgend een nieuwe website met pop-up player, want sinds enige tijd zijn ook wij te beluisteren via diverse livestreams.”

Radio Gompel lanceerde haar eerste website in 2007. In 2013 kreeg die een eerste opknapbeurt, maar sindsdien bleef de website ongewijzigd. Met deze meest recente versie is Radio Gompel dus weer helemaal mee. De nieuwe website beschikt overigens ook een handig formulier om een verzoekje te noteren. “Deze worden dan op zaterdagmiddag in het verzoekprogramma ‘U vraagt en wij draaien’ gespeeld. Ook kan je een evenement doorsturen dat op regelmatige tijdstippen te horen is op de radio. Dit kan via een formulier op de site of via hallo@radiogompel.be”, gaat hij verder. “Je kan Radio Gompel beluisteren in de regio Mol via 105.6 FM en digitaal via diverse streamingdiensten en via www.radiogompel.be."