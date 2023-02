Raadsleden Vooruit schenken zitpenning aan Consortium 12-12

Mol Love is in the air: Jeugdhuis Tydeeh organi­seert Valentijns­fuif

Er hangt liefde in de lucht bij jeugdhuis Tydeeh! Heb je als jongere nog niet die ene speciale persoon gevonden om de dag van de liefde mee te vieren? Zoek én vind dan een lief tijdens de Valentijnsfuif op vrijdag 17 februari. Voor de gelegenheid krijgt het jongerencafé een romantische inkleding. Bij aankomst ontvangen de jongeren een bandje zodat ze weten wie wel of niet vrijgezel is. De deuren van het café openen om 21 uur. De inkom is gratis.