Raad voor Vergunningsbetwistingen onderzoekt geweigerde kmo-units naast Casino van Gompel

Baarle-Hertog KEMPENSE KLEPPERS. Achter de schermen van brouwerij Dochter van de Korenaar in Baar­le-Her­tog: “Sterren­chefs die je bier op de kaart willen, dat doet je wel wat”

Iedereen moet toch wel eens gedacht hebben: waar wordt dit eigenlijk gemaakt? Voor heel wat producten denken we spontaan aan grootsteden of verre landen als China of Amerika, maar er zijn zo van die uitzonderingen. Echte ‘Kempense Kleppers’, die producten maken die we iedere dag wel ergens zien. Vandaag: brouwerij Dochter van de Korenaar in Baarle-Hertog. Ronald Mengerink en Monique de Baat hebben Nederlandse roots, maar de prachtige bieren die ze brouwen worden gemaakt op Belgische bodem.

4 oktober