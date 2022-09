Provincie zet schouders onder wekelijkse markten: “De markt is zowel een economisch als een sociaal gegeven”

Tijdens de Maand van de Markt konden marktbezoekers via een app deelnemen aan een digitale wedstrijd. Aan de hand van enkele eenvoudige vraagjes die daarbij werden gesteld, heeft de provincie nu een profiel opgesteld van de gemiddelde marktbezoeker. “Zo’n 500 bezoekers van de markten in Lier, Herentals, Wijnegem, Geel, Mol, Duffel, Mechelen en Schoten hebben de app gedownload en ook de bevraging ingevuld. Daarbij moeten we wel de kanttekening maken dat de deelnemers vrijwel nooit ouder dan 60 jaar waren”, zegt gedeputeerde Kathleen Helsen. “Uit die eerste reeks data blijkt dat de gemiddelde marktbezoeker een vrouw tussen de 40 en 59 jaar oud is. Bij 80 procent van de respondenten staat de markt elke week op de agenda. We mogen dus spreken van een trouw publiek,” vertelt ze. “Mannen komen iets vaker in het weekend naar de markt (gemiddeld 33 procent) dan door de week (22 procent). In het weekend is zo’n marktbezoek ook vaker een gezins- of familie-uitstap.”

Economisch en sociaal weefsel

Geen verrassingen tot nu toe. Wat wel opvalt, is dat het openbaar vervoer zeer onpopulair is bij de Antwerpse marktbezoekers. “Buiten de stad Antwerpen komt slechts 0,3 procent met de bus of met de trein naar de markt, óók in steden en gemeenten waar het openbaar vervoer goed vertegenwoordigd is. Daar is dus zeker ruimte voor verbetering”, zegt Helsen. “Volgend jaar lanceren we opnieuw een aanvullende bevraging om nog meer data te verzamelen. Op basis van deze eerste resultaten kan onze Dienst Detailhandel wel al een reeks voorlopig conclusies trekken en lokale besturen met een wekelijkse markt beter ondersteunen. Lokale markten zijn immers een belangrijk onderdeel van het economisch en sociaal weefsel in de steden en gemeenten.”

Volledig scherm De wekelijkse dinsdagmarkt te Mol. © Liese Demeulenaere

“Met deze informatie in het achterhoofd kunnen de detailhandelscoaches bijvoorbeeld nagaan hoe de verhouding is tussen het aanbod van producten op de markt en het reguliere aanbod in de lokale handelskernen. Men kan dan bekijken hoe die elkaar kunnen versterken of vermijden dat ze elkaar te veel concurrentie aandoen”, legt ze uit. “We streven daarbij ook naar een meer strategische indeling van de markten, zonder dat we de marktkramers te ver verplaatsen van hun vaste stek. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de klanten hun weg naar de kraam niet meer vinden.”

Aan de slag

In Mol gaat men alvast aan de slag met die eerste bevindingen, al zal dat niet zonder uitdagingen zijn. “We hebben toch wel 80 vaste marktkramers, en zo’n 100 marktkramers in de zomer. Ook lokt onze markt niet alleen mensen uit onze eigen gemeente, maar ook uit de directe regio. Het is dus zeker in ons voordeel om onze markt nog aantrekkelijker te maken en te houden”, zegt Lieve Heurckmans, Molse schepen voor Lokale Economie. “Maar we maken binnenkort ook werk van ons ‘Groen Hart in MooiMol’, een project waarbij we het centrum opnieuw aanleggen met het oog op meer beleving en meer groen. En laat dat nu net de zone zijn, waar de markt elke dinsdag staat.” Hoe die aanpassingen zullen verlopen, valt dus nog af te wachten.

Studiedag

Op vrijdag 23 september organiseert de Dienst Detailhandel voor lokale besturen en andere geïnteresseerden in het provinciehuis alvast een studiedag genaamd “Markt van de Toekomst”. Je kan hiervoor gratis inschrijven via de website van de provincie Antwerpen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.