Provincie schenkt ruim 14.000 euro aan vakantiecheques aan kansarme gezinnen

Toerisme Provincie Antwerpen en Kempense vakantiemakers ‘verkochten’ de afgelopen weken samen vakanties en uitstapjes in de Kempen om ze te schenken aan kansarme gezinnen. De prachtige actie kon op veel steun rekenen. Zo doneerden toeristische ondernemers in onze streek tal van vakantiebelevingen met een totale waarde van maar liefst 12.400 euro voor de webshop. “Ontspanning in een groene omgeving: voor ons heel vanzelfsprekend, voor personen met beperkte reismogelijkheden jammer genoeg niet. Ook zij verdienen die heerlijke vakantie-ervaringen. Vandaar ons engagement voor De Warmste Kempen”, zeggen vakantiemakers Joris en Nicky van Landgoed Omorika in Ravels. Naast de inbreng van de vakantiemakers hebben ook enkele gulle schenkers nog eens 5.000 euro extra gesponsord. Dat bedrag werd vervolgens verdubbeld door de provincie en integraal geschonken aan De Warmste Week, die geheel in teken van kansarmoede stond.