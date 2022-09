Praatpunt en Het Kompas verhuizen naar bibliotheek

Praatpunt vond eerder plaats in CVO EduKempen in de Chrysantenlaan. Het Kompas vindt nog altijd plaats in Coffeebar ’t Getouw op maandag van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Maar om anderstalige nieuwkomers nog beter te ontvangen, brengen vrijwilligers van Het Kompas voortaan wekelijks een bezoekje aan Praatpunt. Dat zal doorgaan op elke donderdagavond van 19 tot 21 uur in de bibliotheek. Zo kunnen anderstalige nieuwkomers niet alleen hun Nederlands oefenen, maar ook hulp vragen voor praktische zaken zoals inschrijving bij het gemeentebestuur of de mutualiteit, een woning zoeken, kinderopvang regelen, etc.