Postbode neemt je afgedankte elektrotoestellen weer mee: bpost en Recupel starten pilootproject in Mol en Geel

Vrijdag 14 oktober is het International E-Waste Day, die dit jaar in het teken staat van kleine elektroapparaten. Recupel roept daarom op om ook kleine oude elektro te recycleren. Maar al te vaak blijven oude gsm’s, opladers, kabeltjes, hoofdtelefoons, smartwatches, etc rondslingeren in de rommelschuif of belanden ze zomaar in de vuilnisbak. En dat is zonde, want zo gaan kostbare grondstoffen verloren in de verbrandingsoven. Tijd om daar verandering in te brengen dus. Recupel gaat samenwerken met bpost zodat mensen hun kleine elektronica gewoon kunnen afgeven aan hun postbode. Het principe is eenvoudig: telkens je een online aankoop doet, kan je bij levering door de postbode een pakje oude elektro mee teruggeven. Bpost zorgt er dan voor dat het pakket bij Recupel terechtkomt.