Politiecamera’s bewaken binnenkort heel het centrum, een goede zaak? Of krijgt u het gevoel te veel in de gaten te worden gehouden? Dit is jullie mening

Veel inwoners van Mol voelen er zich ‘s nachts onveilig. Het netwerk van politiecamera’s in het centrum wordt daarom sterk uitgebreid. Op dit moment hangen er camera’s op vier locaties. Binnenkort wordt er continu gefilmd op achttien locaties in het centrum. Wij stelden onze lezers de vraag of die camera’s het onveiligheidsgevoel gaan oplossen of dat ze vinden dat ze dan te veel in de gaten worden gehouden. Dit is jullie mening.

Guy Ver Donck: “Hoe meer, hoe liever. Verhoogt zeker het veiligheidsgevoel. En voor zij die tegen zijn: als je niets fout doet, heb je ook niets te verbergen!”

Kim Mesorten: “Ik vind dat er te veel camera’s komen. Ik wil nog op terras een pintje kunnen drinken zonder dat er iemand meetelt. Ik maak mij ook zorgen over de appartementen in het centrum waar ze nu los binnen kijken. Als de politie nu eens gewoon meer patrouilles doet op die gevaarlijke plaatsen, want de camera’s lossen niks op. De criminaliteit verplaatst dan. En ze bekijken de huidige beelden nog niet omdat ze geen tijd hebben. Wat gaan ze doen als ze meer camera’s moeten bekijken? Als je nu belt en zegt ‘mijn fiets is gepikt, maar er staan camera’s’, krijg je als antwoord: daar verdoen we ons tijd niet aan.”

S.A.: “Heel goed, er mogen er nog meer worden geplaatst. Ook in andere gemeentes, steden... Voor ongevallen, vandalisme is dit heel perfect.”

Kathy Verstappen: “Is een goede zaak!”

Danny Bylemans: “Slechte zaak. Als je fiets wordt gestolen, kunnen ze het nog niet zien.”

Reinhilde Verluyten: “Ik vind dit een heel goede zaak. Als alleenstaande durf ik ‘s avonds niet alleen buiten te komen, bijvoorbeeld om naar een lezing in de bib te gaan. Er zou zeker een camera mogen komen aan het skatepark, aan het jeugdhuis, op de parking van de Rivierstraat, aan bepaalde grijze vuilbakken van de gemeente (sommigen zetten er elke week netjes een zakje met restafval bij in plaats van dit mee te geven met de vuilnisophaling), aan de banken langs de wandelweg aan de Nete... Op de plaatsen van sluikstorten zou een verplaatsbare camera welkom zijn. Opmerking: al deze camera’s hebben slechts zin als de beelden ook bekeken worden en als er vervolgens iets gedaan wordt aan zaken die mislopen (GAS-boetes, enzovoort).”

Dennis Van Bael: “Dat is een heel goede zaak!”

Dirk Goris: “Heel goede zaak.”

Jenin Devadass: “Volgens mij heeft de veiligheid van onze kinderen, winkels en bewoners prioriteit. Ik woon dicht bij het centrum van Mol en heb drugs (althans dat neem ik aan) zien verkopen/ruilen door jongeren. Het geweld dat soms gebeurt in Parijs/Brussel kan ook uitbreiden naar kleinere gemeentes zoals Mol.”

Rob Dujardin: “Het is overdreven in een gemeente zoals Mol. In een grote stad met veel criminaliteit kan ik er wel begrip voor opbrengen.”

Jesper Vanhoof: “Een goede zaak.”

Verwimp: “Er loopt tegenwoordig gewoon te veel totaal geschift volk rond waardoor je je bijna nergens nog veilig voelt. Zeker niet als vrouw in je eentje.”

Michiel Deckx: “Wat ik niet goed begrijp is: het centrum krijgt bijna overal camera’s. Betekent dat dan dat alleen de veiligheid van centrumbewoners belangrijk is voor onze burgervader en schepenen?! Nochtans betalen wij allemaal braaf mee om die kost te dragen. En ten tweede: waar blijft het bewijs dat camera’s een positief effect hebben op de veiligheid van deze zones? Bijvoorbeeld: Stationsbuurt Mol heeft al jaren camera’s en toch is daar regelmatig geweld en drugsproblemen. Mij lijkt meer patrouille een betere en meer efficiënte aanpak. Ten derde: ‘Big Brother is watching everywhere’. Een vraag die ik me vaak stel, is dat al deze camera’s gehangen zijn zonder te checken of deze geen inbreuk zijn op de privacy van een burger. Wij als burger hebben geen enkele garantie hieromtrent en zijn ook nooit betrokken bij de keuzes die politiek en politie hieromtrent genomen hebben. Burgerparticipatie onbestaande! Jammer, en bovendien wordt het burgerrecht hier systematisch geschonden.”

Dilano Tessens: “Er is al veel controle en als ze nu nog eens camera’s gaan hangen, worden we de hele tijd in de gaten gehouden. En dat zou grotendeels m’n privé weghalen.”

Ferre Segers: “Het aantal camera’s is overdreven. Als ze de huidige camera’s eens eerst werkend maken, zou dit al veel veranderen. Maar als er iets gebeurt dan doet de politie niets omdat de camera’s niet werken. Er kan nog altijd van alles buiten de camera’s gebeuren. Er moeten meer actievere controles plaatsvinden in en rondom het centrum, zowel overdag als ‘s nachts. Alleen zo zal men zich veiliger voelen, niet als men gefilmd wordt, want dan kan er nog steeds niemand optreden als er zich gevaar voordoet. Ik vind de camera’s een overbodig iets.”

Eline Moors: “Ja, goede zaak.”

Lowie Vanhees: “Er kunnen er niet genoeg hangen. Vooral ‘s avonds is het heel onveilig door jongeren die met drugs bezig zijn.”

