Politie zoekt opnieuw met speurhonden naar vermiste Walter Cambré (59)

Walter Cambré verliet maandag 16 januari omstreeks 18.40 uur zijn woning in de Lijsterdreef in Mol-Millegem. Hij werd later nog gezien in het Miloheem, waar men opmerkte dat hij verward was. Een uurtje later werd hij gespot in Geel, aan de Millegemseweg in Kievermont. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Onmiddellijk na zijn verdwijning werd er een zoekactie met speurhonden gestart, zonder resultaat. De volgende dag werd er een helikopter ingeschakeld om hem te vinden, maar ook die zoekactie leverde niets op. De familie van Walter lanceerde ondertussen al meerdere malen een oproep naar getuigen en tips, maar de man is nog steeds niet terecht.