Politie traint honden in frituur en café

voetbal 3NB Yannis Van Parys scoort voor Geel de gelijkma­ker tegen zijn ex-ploeg Zwarte Leeuw: “Drie kostbare punten”

In derde nationale B is het beeld van de kop van het klassement gewijzigd. Houtvenne heeft er de macht overgenomen van Wezel, de kampioen van vorig seizoen in eerste provinciale die in Diest zijn eerste nederlaag incasseerde. ASV Geel knoopte op zijn beurt in Zwarte Leeuw weer aan met een zege en blijft bovenaan vlot meedraaien.

16 oktober