Peuterspeelpunt verhuist naar voormalige kleuterschool Achterbos

De schoolsite in Achterbos werd de afgelopen decennia gebruikt door vrije basisschool De Toren voor de kleuterafdeling, maar de kleutertjes zijn begin dit jaar verhuisd naar de nieuwbouw in de Jozef Calasanzstraat, vlakbij de lagere school. Daardoor stond deze site enige maanden leeg, tot er dit voorjaar werd beslist om de gebouwen een nieuwe bestemming te geven. Een deel van de site wordt binnenkort ingericht door volwassenenonderwijs CVO-HIK, het andere deel werd deze zomervakantie reeds omgetoverd tot de nieuwe locatie van kinderclub Windekind.

De kinderopvang van Achterbos is nu dus verhuisd van het vroegere kleuterschooltje in de Beukenbosstraat naar de oude gebouwen van De Toren. En het Peuterspeelpunt reisde mee. De gratis ontmoetingsmomenten voor kinderen van 0 tot 3 jaar gaan er vanaf vrijdag 2 september van 8.45 tot 12 uur door. Daarna kan kan je er elke woensdag en vrijdag terecht. Let op, tijdens de schoolvakanties gaat het Peuterspeelpunt door in kinderclub Bieke in Ginderbuiten. Tijdens de ontmoetingsmomenten mag je mag vrij in en uit lopen. Inschrijven hoeft niet