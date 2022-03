Personen met beperking genieten van Grote Jaarmarkt Kermis

De adviesraad voor personen met een beperking organiseert al enkele jaren het initiatief ‘Kermis en Handicap’. De deelnemende foorkramers hangen daarvoor een groot hart aan hun attractie en nemen alle tijd om personen met een beperking welkom te doen voelen en hen in en uit de attracties te helpen. Zo kunnen mensen met een beperking op hun eigen ritme genieten van de kermisattracties. Het was al van 2019 geleden dat het initiatief kon doorgaan, gezien corona de voorbije twee jaar steeds roet in het eten van de jaarmarkt en de bijhorende kermis gooide.

Dat de kermis gemist werd, mag blijken uit de grote opkomst. Maar liefst 147 personen met een beperking en 108 begeleiders tekenden maandag present en verkenden in kleine groepjes de foorkramen. De botsauto’s, rappe rups, het lunapark, eendjesvissen, ... het viel allemaal in de smaak. Maar dé favoriet? De spannende kamelenrace. “Het blijft een klassieker, he. (lacht) Ik vind het wel heel ferm dat de gemeente dit organiseert, want het is echt niet evident om met een zwaar gehandicapte persoon naar de kermis te gaan”, vertelt een begeleidster. “En hoewel ze niet allemaal evenveel kunnen, is het wel voor hen allemaal plezant om nog eens buiten te komen. Zo’n uitstapje alleen al kan zo’n deugd doen voor deze mensen.”