Pennenzakkenrock verwacht volgende week donderdag 23.000 kinderen op het Zilvermeer

“Pennenzakkenrock heeft nog meer geïnvesteerd in kwaliteit en veiligheid. Daarom zijn er op het 60 hectare grote terrein ook rustplekken voorzien. Er is plaats genoeg voor iedereen”, geeft gedeputeerde Mireille Colson aan. “Ook is er gewerkt aan een veiligheidsvideo. Leerlingen kunnen deze in de klas bekijken. Duidelijke en kindvriendelijke informatie over de veiligheidsvoorzieningen op Pennenzakkenrock komt zo via Smartschool of een digitaal schoolplatform ook tot bij de ouders terecht.”

300 medewerkers

Bovendien is er een doordacht mobiliteitsplan op en rond het Zilvermeer. Shuttlediensten en treinen zorgen voor een versterkt openbaar vervoer. In samenwerking met Sunparks Kempense Meren zijn er extra toegankelijke busparkings voorzien. Een parkingcrew staat paraat om de bussen naar een goede parkeerplek te leiden. Het festival kan rekenen op een enthousiaste crew van meer dan 300 medewerkers in. Het Rode Kruis, andere hulpdiensten, camera’s en security zijn standaard aanwezig. Daarnaast is er een goed uitgewerkt nood- en interventieplan in samenwerking met gemeente Mol.

Herbruikbare bekers

Om de afvalberg te verkleinen, zal de organisatie van Pennenzakkenrock deze editie geen PET-flesjes of wegwerpbekers meer aanbieden. De exclusieve herbruikbare Pennenzakkenrock beker biedt een milieuvriendelijk alternatief. De Pennenzakkenrockers kunnen tijdens het festival een drankje kopen in een herbruikbare beker. De beker kost eenmalig 1 euro. Kinderen moeten geen dorst lijden en kunnen hun drinkbus gratis vullen met drinkwater aan de waterbars of laten vullen aan een verkooppunt met frisdrank. Kinderen kunnen op Pennenzakkenrock ook nog altijd hun eigen drankjes meebrengen.

