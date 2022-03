Pastorie wordt inloophuis voor mensen met geheugenproblemen: “Een babbel met lotgenoten is vaak de eerste stap”

MOLDoor onze stijgende levensverwachting worden we alsmaar vaker geconfronteerd met geheugenproblemen. Toch weten ouderen en hun mantelzorgers vaak niet bij wie ze terecht kunnen voor ondersteuning. De Pastorie in de Gashuisstraat doet daarom voortaan dienst als laagdrempelig inloophuis, waar zij welkom zijn voor een gesprek met zorgprofessionals, vrijwilligers en lotgenoten. “Er hangt vaak nog taboe rond geheugenproblemen en dementie”, zegt Marc Naert, hoofdarts Heilig Hartziekenhuis.

Het gloednieuwe inloophuis is uniek in de regio en wil een laagdrempelige opstap zijn naar de geheugenkliniek van het Heilig Hartziekenhuis. “We stelden vast dat mensen die te maken krijgen met geheugenproblemen niet snel genoeg de weg vinden naar onze geheugenkliniek, maar ook dat ze na diagnose niet gemakkelijk het juiste zorgaanbod vinden. De winst uit een snelle diagnose gaat verloren als patiënten en hun familie een afwachtende houding aannemen”, zegt hoofdarts Marc Naert. “Daarom ontstond zo’n tien maanden geleden het idee om een inloophuis in te richten, een plek waar de patiënten en hun mantelzorgers een eerste stap kunnen zetten naar het zorgaanbod. Ook kunnen ze hier praten met lotgenoten, andere mantelzorgers en zorgprofessionals.”

Volledig scherm Het inloophuis voor mensen met geheugenproblemen werd officieel geopend door de gemeente, het Heilig Hartziekenhuis, Alzheimer Liga en Expertisecentrum Dementie Tandem. © Liese Demeulenaere

De nood aan een dergelijk inloophuis bleek groot. “Maar liefst 14 procent van de 80-plussers heeft wel een vorm van dementie. Dat percentage neemt alleen maar toe naarmate de mensen ouder worden. En dan zijn er ook gevallen van jongdementie. Daar is het taboe nóg groter. Zij schamen zich om hulp te vragen. Een inloophuis is dan een laagdrempelige manier om kennis te maken met het uitgebreide aanbod”, zegt hij. In het inloophuis zal elke eerste vrijdag van de maand tussen 13.30 en 16.30 uur één zorgprofessional van Alzheimer Liga Vlaanderen of van het Expertisecentrum Dementie Tandem aanwezig zijn, vergezeld van vrijwilligers.

Dementievriendelijke gemeente

De verschillende partners werden samengebracht door gemeente Mol. “Aandacht voor dementie en geheugenproblemen is belangrijk en maatschappelijk relevant en past bovendien on ons gemeentelijk gezondheidsbeleid”, zegt schepen voor Volksgezondheid Hilde Valgaeren. “2,2 procent van onze inwoners lijdt aan een vorm van dementie en dat aantal zal alleen maar toenemen door de stijgende levensverwachting. Daarom willen wij een dementievriendelijke gemeente zijn. Volgens de filosofie ‘vergeet dementie, onthoud de mens’ hebben we een werkgroep opgericht die sensibiliseert en informeert. De opening van dit inloophuis sluit daar mooi op aan.”